Función de "Bohemian Rhapsody" tuvo problema técnico y espectador salvó la situación

Una de las funciones de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury tuvo un problema técnico que molestó a los asistentes de un cine de Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, un espectador salvó la amarga situación cuando comenzó a cantar a capella uno de los temas más conocidos de Queen: "I Want To Break Free" y "We Will Rock You".

Una vez que comenzó a interpretar el clásico, la gente que se encontraba presente terminó acompañándolo a través de aplausos y siguiendo la letra.

Viralizada la noticia, se supo que el cantante es el vocalista de una banda bonaerense llamada Glam Voodoo, la cual lleva cinco años de trayectoria y cuenta con Gonzalo Amaral como voz principal.

Es más, fue el mismo intérprete de la canción de la banda británica quien subió el video a su cuenta personal de Instagram, donde señaló: "Fui a ver Bohemian Rhapsody. Problemas técnicos a mitad de pelicula y un cantante en la sala. Esto es lo que pasó despues...".