Funan en Facebook al juego "Mala Leche" por fomentar la cultura de la violación y el machismo

Rosario Astorga Pinto buscaba una nueva entretención para jugar con sus amigos, encontrando "Mala Leche", una adaptación del juego norteamericano "Cards Against Humanity" que consiste en completar la oración utilizando diez cartas.

Pero la diversión se acabó rápidamente. Así lo publicó la estudiante de Sociología a través de Facebook, denunciando que el contenido de las cartas decía: "electrocutar los genitales", "violarla en la primera cita", "morir en el parte", "ser violado por tu tío cuando chico" o "jugar a las escondidas con la DINA", entre otras fuertes frases que llamaron su atención y provocaron su enojo.

"Quedé impactada. Encuentro de EXTREMA GRAVEDAD que se preste para la risa o chiste este tipo de temas!! Es muy preocupante que existan instituciones que avalen este tipo de mensaje que incitan al odio y a la violencia, fomentando la cultura de la violación, xenofobia, racismo, machismo, pedofilia e intolerancia", escribió Astorga.

"Es un juego completamente ofensivo hecho por machistas para machistas lleno de mensajes violentos que buscan normalizar conductas repudiables. Las situaciones peligrosas no causan violaciones. La ropa provocativa no causa violaciones. El alcohol no causa violaciones. Las drogas no causan violaciones. Lo único que causa violaciones son los violadores", concluyó.

En la misma publicación, la usuaria señaló que intentó contactarse con los creadores del juego pero que, al lograr establecer una conexión, estos decidieron contestarle con un "Y qué autoridad eres tú para preguntar semejante cosa?".

En la página oficial de "Mala Leche" tiene una especide advertencia donde señalan las reglas y condiciones que tiene el juego, como que "no es apto para mamones acomplejados y neuróticos que les da un infarto cuando escuchan la palabra poto".