Funan a Luis Dimas por insultar a una mujer en la calle

Durante la jornada de este miércoles, Luis Dimas se vio involucrado en una confusa situación con una mujer quien lo acusó de insultarla en plena vía pública.

Según lo que publicó Paula (la afectada) en Twitter, declaró que el cantante le gritó cuando estaba cruzando la calle.

"Este anciano me gritó en Irarrázaval con Pedro de Valdivia. Me apuré y quedó delante mío un auto blanco, que iba manejado por Luis Dimas. Alcance a cruzar y me gritó: 'Apúrate pos con...'", reveló la denunciante.

Agregó que casi se murió de la impresión, "de la vergüenza, rabia, humillación, impotencia. Pasó con su auto muy rápido después".

En respuesta a esto, el cantante asumió la culpa pero dejo claro que no la insultó porque sí.

"Es verdad que fui muy duro, pero ella sabe perfectamente lo que me dijo. Me empezó a decir palabras muy feas, muy gruesas, insultos a mi persona. Estuve mal", confesó el artista al programa Intrusos.

"Yo no soy santo, nos enojamos. Pero a esta señorita jamás la insulté por insultarla", finalizó.