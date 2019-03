'Fue una locura': la historia del chileno con el Disco de Oro perdido de Paul McCartney

Paul McCartney, leyenda de la música a nivel mundial, ha sido reconocido en numerosas ocasiones, con más de 24 Discos de Oro en su catálogo musical, pero ¿sabías que uno está en Chile?

Daniel López es trabajador social de la Universidad Santo Tomás, vive en Valparaíso y es el chileno que tiene el disco de oro perdido del ex Beatles por su álbum Off The Ground. El joven conversó con Ciudadano ADN sobre la historia tras el premio del británico en la previa a su nuevo show en Chile.

Él explica que el disco se entregó en una ceremonia improvisada en el Hotel Hyatt, donde el multinstrumentista recibió este y otro reconocimiento por parte del ministro de Educación de la época, Jorge Arrate. Esto, en el marco de su segunda gira mundial que incluyó Chile en 1993.

Según detalla, la historia no está clara, debido a que no se sabe si el disco se perdió en el hotel o en el estadio previo a su show. Sin embargo, este apareció en un mueble años después.

Como narra López, él conocía la historia y, en vísperas de su concierto en 2014, comenzó a buscar información. "Buscando en internet vi en Terra unos comentarios preguntando cuál podía ser el valor o si alguien tenía algún dato del disco de oro. Entonces yo me comunico con el chico que puso eso y le pregunté de qué estaba hablando, si es que lo podía ayudar. Él me dijo que su padre tenía el disco de oro", contó.

Él fanático se puso en contacto con el dueño del disco, narrando que "llamé al papá y me dijo que él lo tenía, pero no me mandó fotografía ni nada, fue todo de palabra. Le pregunte que quería hacer y me dijo que lo quería vender, entonces empezamos a negociar y llegamos a un valor tal".

Quien, en ese entonces era el propietario, lo encontró junto a unos rollos fotográficos dentro de un mueble que compró. Si bien las piezas de fotografía fueron botadas a la basura, el disco se mantuvo hasta que López lo adquirió. No quiso dar cifras, pero entre risas le contó al Ciudadano ADN que "fue una locura. Dejémoslo en la duda".

La conversación dio para discutir otras anécdotas de la visita de Sir Paul en 1993, como que las entradas podían ser compradas en una promoción junto a tres tapas de botella y $5.000 (de la época) para llevar también el cassette "Paul Is Life".

Además, agregó que el rollo fotográfico que estaba junto al disco de oro, podría haber sido de Linda McCartney, quien era fotógrafa de la revista Rolling Stone.