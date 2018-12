Freddie Mercury integró una banda en India antes de saltar a la fama

Antes que ser Freddie Mercury fue Farrokh Bulsara. Nacido en la ciudad Stone Town de Zanzíbar (actual Tanzania), el compositor, cantante y pianista brritánico vivió su infancia en un internado en un colegio del montañoso Panchgani, un municipio en el distrito de Satara en Maharashtra. En ese lugar surgió su placer por la música y cambió la ruta de un niño introvertido de una familia de la India criado a 250 kilómetros de Bombay.

Relata El País que en la zona montañosa donde Farrokh encontró su primer grupo: The Hectics. La primera y única estación musical de su infancia, la que se forjó en el coro del colegio Saint Peter. En ese establecimiento conservador la banda no tuvo mayor aceptación por su estilo con tupés engominados, corbatas finas, pantalones ceñidos y zapatos de punta. Los profesores les dieron el sobrenombre de The Heretics.

"Odiaban nuestra música (...) No podíamos ni poner pop en la radio. Nos colábamos en la sala de profesores para escuchar Radio Ceylon", relataba Victory Rana, el baterista del grupo. "Mi padre recordó su prodigiosa voz y la agilidad de sus dedos sobre el piano. Pero siempre dijo que era un chico solitario", cuenta Afreen, la hija de Farang Irani, quien tocó el bajo junto con el futuro Mercury en esa banda.

Los músicos que acompañaban a Bulsara describen el uso de baterías y guitarras eléctricas como lo que cautivaba a The Hectics, que se inspiraban en Elvis Presley, Cliff Richards, Fats Domino o Little Richard. Mercury era un obsesinado por los sonidos occidentales. "El resto de la banda tocaba para atraer a las chicas. Freddie era el único que sentía la música", confirma Afreen Irani.

En pleno 1963 fue cuando Farrokh, su madre Jer y su hermana Kashmira regresaron a Zanzíbar. En 1964 y a sus 18 años, Freddie con los Bulsara -incluyendo al padre Bomi- emigraron al Reino Unido tras estallar la revolución con la que surgiría Tanzania. Su compañero en el colegio Saint Peter, Subhash Gudka, aseguró al periódico Hindustán Times que "recuerdo que él no quería irse de India".

La partida de Mercury dejó a The Hectics sin vocalista y desaparecieron. El bajista Farang Irani abrió el restaurante Bounty Sizzlers en Pune. El guitarrista principal Bruce Murray se fue al Reino Unido y en Bedford inauguró una tienda de música. El segundo guitarrista Derrick Branche inició una carrera como actor, realizando películas y series. El baterista Victory Rana ingresó en el ejército de Nepal y se retiró como general.