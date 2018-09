Francisco Vidal revienta a matinal de Chilevisión en canal de la competencia

Nada de bien la pasó el exministro Francisco Vidal durante su visita al matinal de Chilevisión, ya que después de asistir a dicho espacio, los crítico duramente en Bienvenidos de Canal 13.

Las críticas de Vidal radican en que lo invitaron para "conversar de cosas importantes" y terminó sintiendo que las preguntas iban señaladas para terminar hablando de cualquier otro tema.

"Yo creo que el valor que tiene es que los matinales, que tienen cierta orientación, demos un espacio a una conversación amena, pero que también tenga contenido. El otro día yo estuve en Chilevisión y me aburrí. El matinal me había invitado a un tema de contenido, pero terminé hablando del sinvergüenza de Garay. Hasta que me levanté y me fui", comentó en el espacio que conducen Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

Cabe consignar, que la visita de Vidal a Bienvenidos se dio en el contexto del conflicto marítimo entre Chile y Bolivia, donde se refirió al fallo que efectuará La Haya en los próximos días.