Francisco Saavedra: "Yo no quiero ir a Viña y no voy a ir"

El conductor de "Lugares que hablan", Francisco Saavedra se pronunció respecto al rol que tomará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

En conversación con Intrusos, el animador reveló que en la última versión, donde volvió a ser "generalísimo" y sacó reina a Kika Silva, "tuvimos que sacrificar grabaciones de "Lugares que hablan" mientras estábamos en "Bienvenidos" y además ya estamos grabando la nueva temporada que se viene intensa, donde visitaremos inclusos lugares vírgenes".

Por eso, "no pretendo estresar a mi equipo, por lo tanto yo no quiero ir a Viña y no voy a ir. Esa es la verdad, aunque me lo pidan, mi prioridad en este momento es "Lugares que hablan" y "Contra viento y marea"", afirmó.