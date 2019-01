Francisco Reyes sobre su situación en TVN: 'Si no hay proyecto, no vamos a seguir ligados'

El actor Francisco Reyes, perteneciente al área dramática de TVN desde 1990, se refirió a su actual situación en el canal, ya que su contrato finaliza en el último semestre de este año.

En conversación con La Tercera, el intérprete comentó que "todavía estoy contratado, hasta fin de año, así que no debería suceder nada por ahora. Pero se supone que a medida que uno termina el contrato, se termina la relación. Esa es la política que se está usando, hasta ahora al menos".

En esa línea, Reyes sostuvo que a fines de 2019 quedaría libre "si es que no hay otro proyecto". "Lo que venga, no se sabe cómo va a ser. Pero los contratos se están terminando; es como lo lógico, por lo demás. Si no hay proyecto, no vamos a seguir ligados", señaló, agregando que la señal no ha convocado al área dramática para buscar soluciones.

"Es una situación muy compleja", dijo Pancho Reyes.

El actor, conocido por sus papeles en Romané, Pampa Ilusión y La Fiera, entre otros, también habló acerca de la salida de su colega Amparo Noguera, la cual fue bastante comentada, ya que la actriz pensó que "iba a recibir algún tipo de oferta" y no fue así.

Respecto a esto, Reyes expresó que "a Amparo le pasó lo mismo que me va a pasar a mí y que le está pasando a todo el mundo (en el área dramática), con la diferencia de que a ella le vencía su contrato antes nomás. Le tocó primero. Yo encuentro que es una desgracia todo lo que está ocurriendo. Pero eso es. A ella no la echaron, simplemente terminó su contrato, se acabó. Eso nos va a pasar a todos si la cosa sigue así".