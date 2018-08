Francisco Pérez-Bannen: La cesárea es el negocio del miedo al dolor

Francisco Pérez-Bannen visitó Ciudadano ADN para conversar sobre sus proyectos televisivos como "Maestros", programa que marca su debut como conductor y que se transmite los sábado a las 17:30 en Canal 13.

El actor también se abrió respecto a su rol como padre, y cómo decidieron tener con su pareja un parto "en silencio, en intimidad y sin intervención", explicando que estos tres puntos "son las bases del llamado parto respetado".

Para Pérez-Bannen la cesárea es un negocio del miedo: "Esto te va a doler. Es muy peligroso para tí y para la guagua. Ven y programa tu hora", explicó.

"No tiene que ver con una alternativa hippie. No tiene que ver con poner en riesgo nada. Hay un plan B, un plan C" y si en ese minuto la mamá se siente mal o lo que sea, uno puede ir a la clínica y hay un equipo disponible, explicó el actor.