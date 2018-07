Francisco Ortega en 2014: "¿Machista? No sean lateros, esto no es machismo, es romanticismo"

A principios de la década del 2000, el escritor Francisco Ortega escribía la columna "La chica de Ortega", espacio en el sitio sobras.com, de propiedad de Nicolás López, acusado por acoso y abuso por ocho actrices e investigado por la fiscalía Oriente, donde comentaba, de manera machista y cosificadora, las carreras de destacadas mujeres del cine, la música y la televisión, tal como destapó el diario "La Hora", respecto a Leonor Varela.

"La perra tiene sus cosas. Y a nivel de tetas, la Varela está bastante bien dotada. En 'Cleopatra' se le traslucían y sus pechitos adolescentes eran lo más mordible del mundo", declaraba en 2004 en un supuesto diálogo con el director de cine.

Pero antes, en 2002, en una columna sobre Jennifer Connelly, destapaba sus sensaciones respecto al machismo y la misoginia. "Tengo que parar, algo me pasa. Poner el freno o bajarme de la moto. Ok, siempre he sido algo misógino (de ahí mi fidelidad al arte de onán) pero últimamente he ido evolucionando hasta un categórico estado de híper machismo. Que viene a ser algo así como un desprecio total hacia el género femenino", admitía en el texto.

"Es como un sistema automático de defensa. Cuando una mina te caga, las vez a todas como EL ENEMIGO. Y de una. Ahí estás, con una actitud hostil y nueva frente a la vida. Refiriéndote hacia las féminas como "subespecie" y atacándolas como si fueron lo más malo del mundo. No lo son, bueno casi", agregó.

Por textos como estos, Ortega se disculpó a través de sus redes sociales. "Esto de pagar platos rotos de otros me esta pegando fuerte. Pero soy de dar la cara. Entre 2000 y 2002 escribí para sobras.com una serie de columnas acerca de mujeres muy machista, muy misógena y muy cosificadora llamada Chicas.Sobras que ahora con lo de Nicolás López han empezado a reaparecer", indicó.

"No voy a disculparme con el lugar común de que fue hace más de 15 años, eran otros tiempos y bla bla... pido Perdón, así con mayúsculas, fue un error escribirlas y punto, pero el pasado no se puede borrar", afirmó, revelando además que "en esa época pagué un precio muy, pero muy alto por esas columnas y aprendí de un costalazo muy doloroso que no era correcto, que era asqueroso hablar así de las mujeres".

Pero se ha viralizado que, en 2014, Ortega continuó con su pluma machista para hablar de Scarlett Johansson. "Gracias Scarlett por entrar de una a mi disco duro privado, junto a fotos y cortos de Ursula Andress, Brigitte Bardot, Sofía Loren, Mónica Bellucci y tantas otras que han sabido ondear con orgullo ese arte bello de tener tetas. Porque hay que ser artista para saber llevar bien un par de tetas, sin temor a la gravedad", escribía en el sitio Paniko.cl.

"¿Machista? No sean lateros, esto no es machismo, es romanticismo", explicaba, sin negar el "legado" de su columna en el sitio web de López. "Le dediqué el Chica Sobras número 8, esa columna acerca de minas ricas y artes masturbatorias que durante cinco años escribí en Sobras.com, cuando Sobras era un antro nerd y no una productora de comedias románticas y proyectos multinacionales", relató.

Además, y enumerando la carrera de la actriz con sucesos personales y nacionales remató con el desnudo que argumentaba su texto. "Scarlett se empelotó como un regalo para la humanidad. Filo. Un regalo para mí, que fui el primer chileno que escribió de ella; que estoy seguro se pajeó con ella. Scarlett es mía, yo me la compré con una columna onanista y admiradora, ustedes no han hecho nada por ella salvo ver su foto. Ustedes se pajean y listo, yo me esforcé, eso me da una ventaja", indicaba.