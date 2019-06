Francisco Melo y la crisis de TVN: 'A mí sólo me produce tristeza'

Hoy protagoniza la teleserie más exitosa de las 8 de la noche, "Isla Paraíso", y además estelarizará en teatro la obra "El Misántropo", un clásico de Molière adaptado por Rafael Gumucio. Francisco "Pancho" Melo conversó con Ciudadano ADN sobre todo esto y, además, tuvo palabras para la crisis que vive TVN, su ex canal.

Sobre la obra que lo trae de su regreso a las tablas en el rol central, Melo adelantó que el adaptador "se atrevió a hacerla en un verso muy chileno, muy cercano, no es una traducción literal. Esta la ironía e inteligencia de Gumucio", prometiendo "una mixtura entre drama y comedia".

Alcestes, personaje a cargo de Melo, es "un personaje oscuro, que odia a la raza humana y a la sociedad, detesta la hipocresía de la alta burguesía", dijo, añadiendo que "está en el lugar equivocado, en una fiesta de Año Nuevo, pero el amor de su vida es quien organiza esa fiesta, entonces está profundamente enamorado de lo que más odia". Alcestes, entonces, tiene que "convivir en un mundo en el cual no se acomoda, y no sabe hasta qué punto está dispuesto a transar".

El actor adelantó que "no se pretende hacer una crítica a la burguesía ni al tonto grave", sino mostrar "el mundo en el que vivimos. Porque todos somos hipócritas, no decimos siempre lo que pensamos, ni nos conviene. A veces es bueno ser hipócrita, ¿para qué generar conflicto? Pero el misántropo cree que no, dice 'si me preguntan yo siempre digo la verdad'".

El actor, que aún sigue viajando a Chiloé para las grabaciones de "Isla Paraíso" y calcula que seguirá en eso "hasta agosto", ve algunas coincidencias entre su Alcestes teatral y su Óscar León televisivo, que "también es un poquito misántropo, además medio misógino, pero vio a la monja y se le quitó. Coincidencias de la vida, dos personajes que odian, y se me aparecieron ambos en el mismo año", dijo.

Melo fue durante casi 20 años uno de los rostros emblemáticos de las teleseries de TVN, canal que hoy vive una aguda crisis. "Es triste", dice, preguntándose "qué hacer, cómo ayudar, hacia dónde tiene que cambiar o mutar esta señal pública, ya no se me ocurre. A mí sólo me produce tristeza. Uno piensa en gente con la que generó vínculos, y se van yendo, se va disolviendo de a poco".

También expresó que la "gota que rebalsó el vaso" fue la "sensación de que como actor eres de los últimos eslabones de la cadena. La gente cree que uno, por ser figura y ganar una cantidad de plata fuera de mercado tiene cierto poder, y no tiene ningún poder respecto a decisiones políticas editoriales de un canal. Uno es un contratado para entretener. Una pieza más", dijo.

Y sobre los cambios en el consumo de la ficción en televisión, cree que la teleserie "puede seguir como género, pero va a tener que mutar a otra plataforma, con otra forma de contarla. Todo está cambiando y estamos todos atentos, ahora Mega está bailando el mejor baile pero no se sabe".

En otros ámbitos, Melo se declaró "fascinadísimo" con la Roja Femenina, valorando su "talento, pasión, coraje y juego limpio, que me emocionaron hasta las lágrimas". El intérprete agregó que su forma de juego es "un ejemplo para el fútbol masculino, porque uno ve un fair play que a ratos extraña, cuando se caían y les dolía decía 'eso es verdad', en el fútbol masculino ya no le creo a nadie".

"El misántropo", bajo la dirección de Álvaro Viguera, se presentará en el Teatro Municipal de Las Condes del 29 de junio al 14 de julio, y además de Melo, están en el elenco figuras como Paloma Moreno, Álvaro Espinoza, Matías Oviedo, Natalia Grez, Rodrigo Lisboa, Mariela Mignot y Cristóbal Mühr.