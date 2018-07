Francisco Melo reveló que fue víctima de acoso por parte de examigo: "Trató de darme un beso"

El actor Francisco Melo llegó al Ciudadano ADN a contar todos los detalles alrededor de "La Cacería", la nueva serie de Mega que protagoniza, y de su próximo proyecto en la estación: "Isla Paraíso".

Indicando que la producción dirigida por Juan Ignacio Sabatini "me tiene realmente encantado", indicó que la historia "condensa en ocho capítulos para tratar de abordar todo", respecto a lo ocurrido con las víctimas de Alto Hospicio, inspiración para esta serie.

La misma ha destacado por su factura. Y Melo lo explica por su potencial de exportación. "Hacer series para que las veamos solamente nosotros, no conviene", afirmó, diagnosticando que "a la gente le gusta que le cuenten historias".

En cuanto a la teleserie que reemplazará a "Si yo fuera rico", señaló que la historia girará alrededor de una mujer tiene que escapar a algún lugar tras un fraude, llegando a una isla, en el extremo sur, donde no existen mujeres, y en la cual él será el principal jefe de la comunidad.

Melo contó que recién comenzó su proceso en la grabación y que muy pronto deberá viajar a Chiloé para registrar en exteriores.

Pero además, el reconocido actor habló sobre el actual panorama mediático alrededor de los abusos en la televisión, detallando que cuando era joven fue víctima por parte de un amigo.

"Yo estuve en alguna situación, cuando tenía 27 o 28 años, con un caballero con el que tenía una relación de amistad notable, y trató de darme un beso", indicó.

Tras el hecho, explicó que tomó una actitud "como de que no había pasado nada. Y cuando me iba, pensaba en que yo le había dado señales equívocas para que él pensara que yo tenía algún interés sexual en él. Y yo solo tenía una cosa afectiva. Era un caballero mayor, sentía que estaba solo. Y quizás los abrazos eran un poquito más largos en despedirme, pero me sentía culpable", expresó.