Francisco Germaín y su relación con Sigrid Alegría: Yo no quiero conseguir nada por ser su pololo

Este martes, Sigrid Alegría se refirió a su comentado pololeo con Francisco Germaín, revelando que llevan un buen tiempo juntos y que están muy felices con su relación.

Ahora, fue el actor de 30 años quien conversó con LUN donde aseguró que muchos lo critican por querer "aprovecharse" de la actriz. Sin embargo, él señaló que "yo no quiero conseguir nada por ser el pololo de Sigrid Alegría. Nunca me he movido por pitutos y ahora no va hacer la excepción. Puede sonar súper ególatra pero soy así".

En esa línea, agregó que le molesta que los medios de comunicación nacionales hablen de las relaciones amorosas de las figuras televisivas, señalando que "tengo súper claro que tu no me estarías entrevistando si no fuera el pololo de Sigrid Alegría. Me carga la prensa rosa, no me gusta que la noticia sea que alguien está con otra persona".

"Me parece súper invasivo, pero también entiendo que la gente consume eso", sostuvo Francisco.

Sobre los 14 años de diferencia que tiene con la actriz, indicó que las mujeres mayores siempre son juzgadas, y que en ese caso "la Sigrid (44 años) lo dice muy bien: la prensa es machista y cuando ella estuvo con alguien menor antes (Alonso Quinteros) hizo una gran noticia de eso, siendo que cuando un hombre está con alguien menor a nadie le llama la atención", manifestó.

"A la Sigrid le hubiera hecho muy mal que nuevamente la juzgaran por estar con un alguien mejor, aunque ojo yo tengo 30, hace rato que dejé de ser un niño", dijo, refiriéndose al tiempo que tuvieron escondida su relación.