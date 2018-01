Francisca Merino recibe críticas por comentario sobre el acoso callejero

Durante la emisión de este jueves del matinal Bienvenidos, se debatía acerca del acoso callejero o de los piropos, generándose un debate en torno al tema.



Sin embargo, el momento más álgido y polémico llegó con la intervención de Francisca Merino, puesto que responsabilizó a las víctimas con su vestimenta a la hora de recibir un mensaje desagradable.



"Por ejemplo, si voy en short y polera al centro, claro hay piropos más subidos de tono, pucha qué tengo que alegar si voy en short al centro. También me ando mostrando para que la gente se fije en mí", expresó.



Al respecto, Tonka Tomicic reaccionó indicándole que "si tomamos ese ejemplo, ¿me violaron o me agarraron el trasero porque andaba en short? No".



Merino contrargumentó declarando que "no estoy justificando, pero si voy a ir a una calle más concurrida, prefiero taparme más. ¿Para qué voy a ir en short, para que me miren más? Yo tengo que cambiar", dijo.

Matinales, avanzan 2 retroceden 18 pic.twitter.com/edrrBY0FEc — TELE (@Televisivamente) January 11, 2018