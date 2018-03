Francisca Lewin y su embarazo a los 37: "Es un aspecto que quiero mantener en privado"

La última vez que la actriz Francisca Lewin estuvo en una teleserie fue el 2014, cuando protagonizó "Las 2 Carolinas", alejándose para dedicarse a un 100% al teatro.

Según lo consignado por la Revista Ya de El Mercurio, aseguró que fueron varios los factores que influyeron en su decisión, siendo el primero de ellos su término de contrato con Chilevisión.

A esto se le sumó su participación en la obra "Pulmones", la película "La Vida Sexual de las Plantas", y en la serie de TVN, "Ramona".

"Hoy hay mucha generación de recambio, de actores y actrices, y si no desaparece del mapa empieza a no estar. Como a mí me ha tocado harto viajar, la televisión se aleja y tú también te alejas", contó.

Además, agregó que "se da así, y si uno no insiste en aparecer, las personas que trabajan ahí no van a insistirte porque hay muchas buenas actrices y buenos actores hoy".

Sin embargo, la situación no le molesta en nada a Lewin, ya que no tiene puestas "sus necesidades en la TV".

Siempre se consideró una actriz que estudió teatro y eso es lo que está desarrollando ahora. "La televisión no es mi único fin ni mi único objetivo. Es una buena etapa y cuando aparece, la disfruto, pero cuando no está, no se me desarma mi carrera, ni mis posibilidades de trabajar", agregó.

Si bien se encuentra alejada de las teleseries, la actriz volverá a la televisión gracias a una producción sobre la vida del boxeador Martín Vargas, que será transmitida por Mega.

Su vida personal siempre la ha mantenido en un bajo perfil y alejada de los medios. Pero fue en esta misma entrevista que reveló que será madre primeriza con Guillermo Calderón, el dramaturgo más destacado de los últimos años, sobresaliendo con guiones de "El Club" y "Violeta se fue a los cielos".

En esa misma línea, Lewin aseguró que "es un aspecto que quiero mantener en privado", y así coronar la relación que tiene con su pareja.