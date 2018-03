Francisca Imboden es la nueva integrante de "Mucho Gusto"

Francisca Imboden, quien está desde el 2015 en Mega, es la nueva integrante del matinal "Mucho Gusto".

En declaraciones a La Tercera, la destacada actriz señaló que "me parece un bonito desafío y me calza perfecto con mis tiempos de la radio y no estoy grabando ninguna teleserie hace rato. La invitación es perfecta porque no es que tenga que estar toda la mañana en el programa, es solo un ratito".

Junto a Karla Constant, Daniela Castro y Patricia Maldonado, será parte del segmento femenino "Mucho Gusto te siente".

Su participación comenzará el próximo lunes, estando en el programa desde las 09:30 hasta las 11 horas.