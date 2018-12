Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez dieron un emotivo adiós en Primer Plano

Un cierre lacrimógeno y especial se vivió en la última emisión de Primer Plano, ya que el espacio tomará un receso durante el verano, con la incertidumbre en torno a si volverá en marzo próximo.



Fue Julio César Rodríguez (que partirá dos semanas de vacaciones) el que comenzó con un discurso de agradecimiento, el cual llegó a emocionar a sus compañeros, incluida Francisca García-Huidobro.



"Todos los años nos decían que el programa se tenía que acabar en el verano y nosotros estábamos felices. Y primera vez que se va a acabar en el verano", afirmó.



Por su parte, García-Huidobro comentó, entre lágrimas, que "12 años he conducido este programa, a mí nadie me toca Primer Plano. Pero lo que tú hiciste, lo que pasa entre nosotros dos, es algo que yo me voy a llevar siempre. Nosotros no nos vamos a dejar de ver, porque tenemos una responsabilidad mayor (…). Sin querer hemos hecho algo que mucha gente piensa que no puede ocurrir. Dos personas que estuvieron enamoradas, se quieren más allá de cualquier cosa. Joaquín siempre estará orgulloso".



El cierre se dio con la exactriz destacando la calidad profesional del periodista, poniendo fin a un capítulo que probablemente sea el último de uno de los espacios más reconocidos a nivel nacional sobre farándula.