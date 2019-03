Francisca García-Huidobro en debate feminista: “Me tienen podrida con la sororidad”

"Me tienen podrida con la sororidad", esta fue la polémica frase que lanzó Francisca García-Huidobro en un debate sobre el feminismo y la histórica manifestación del 8M en Chile.

El hecho ocurrió en el programa de "Sigamos de largo" de Canal 13, la conductora ("Fran"), los panelistas Maly Jorquiera y Mauricio Jürgensen, como las invitadas de la ocasión Mónica Rincón y Loreto Aravena, dieron a conocer sus posturas respecto al tema.

A lo que Fran respondió: "Me tienen podrida con la sororidad. ¿En serio las minas son todas buenas porque son mujeres?".

"Lo vengo pensando hace un año, creo que desde que vi a Natalia Valdebenito en el Festival de Viña. Ahora ser mujer te convierte inmediatamente en una persona buena, porque es mujer", explicó.

Pero la conductora quiso explayarse más sobre lo que intentaba decir: "y cuando las mujeres son buenas, son buenas, pero cuando son malas son mucho mejores, porque las mujeres somos más complejas. La maldad de una mujer es mucho más perversa que la maldad de un hombre".

Agregando que "todas conocemos a alguien, a la prima, a la vecina de un amigo que no le pasa los hijos al ex marido porque le fue infiel y se lo joroba con plata o lo manda a los tribunales. Lo que yo quiero decir es que la estupidez, la maldad, la mala educación, están en todos los géneros. A mí hay mujeres que me caen pésimo".

Tras esto, la animadora incluso comentó el caso de Jani Dueñas en Viña, manifestando que "el único grito desesperado de Jani Dueñas arriba de Viña fue '¿y la sororidad'. ¿Qué sororidad vas a tener cuando algo no te gusta, te parece fome? ¿Se supone que porque es una mujer arriba del escenario hay que aplaudirla, hay que reírse? A mí no me parece".