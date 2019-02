Frances Bean Cobain reveló cómo lidia con el dinero que heredó de su padre

Frances Bean Cobain habló sobre cómo manejó el dinero que heredó de su padre, Kurt Cobain, fallecido en 1994, cuando ella tenía sólo un año y seis meses.

En la entrevista que dio al podcast de la drag queen RuPaul What's the Tee?, la heredera del ex Nirvana confesó que "mi relación con el dinero es diferente, porque no fui yo quien lo ganó. Es como si tuviera un préstamo gigante del que nunca me voy a liberar. Siento que es dinero de alguien que nunca conocí y que no merezco".

La joven de 26 años agregó que la forma en que lidia con el dinero ha mejorado con el tiempo, ya que en los últimos dos años "he asumido una verdadera responsabilidad por cada una de las cosas, hablando con las personas a cargo de mi dinero y tener reuniones en profundidad y reconocer que no se tiene que vivir generosamente para vivir bien".

"Al igual que no es necesario tener UberXX o lo que sea cada vez que vayas a cinco minutos de distancia. Obtén la economía de Uber si vas a estar a diez minutos, está bien, está bien", añadió.

En la misma conversación, Frances se refirió a la relación que mantiene con su madre, Courtney Love, asegurando que "cuando ella está en una buena fase y está sana, es una de las personas más bellas, inteligentes y amables que he conocido".

"Lo que pasa con ser alguien tan inteligente como ella es que no sabe cómo sentarse con ella misma. Ella es tan profundamente empática y tan inteligente que cuando tiene que sentarse dentro de su piel, no sabe cómo manejar eso. Entonces, ella es altamente autodestructiva como resultado de no saber qué hacer con toda esa información y sentimiento", expresó.

"No quiero controlarla, no quiero que ella haga una cosa u otra y tampoco quiero esperar que mis opiniones disuadan sus decisiones. Quiero que nuestra relación se base en la comunicación", concluyó.