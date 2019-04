Fran Undurraga denunció ser víctima de abusos: 'Cuando tenía nueve años no me daba cuenta'

Este viernes CHV estrenó el tercer capítulo de Podemos Hablar, donde recibieron entre otras personas a la modelo Francisca Undurraga que se refirió a una experiencia de abuso sexual durante su niñez.

La animadora aseveró que ni a sus padres le había contado la experiencia: "Ahora de grande lo comprendo, cuando tenía nueve años no me daba cuenta. Yo me iba del colegio a la casa en un furgón escolar y siempre el 'tío' me hacía sentar adelante. Me sentaba al lado de él para tocarme las piernas, debajo del jumper".

"Ese tipo ahora debería estar preso", expresó Undurraga: "Ojalá que él se acuerde y me esté viendo. Es un hijo de puta".

En el episodio del programa además se pudo observar el registro de la polémica en torno a Arturo Longton, el que abandonó el set de grabación por roces con otra invitada.