Fran Sfeir renunció a Canal 13

La conductora del programa Infórmate en un 3x3 de Canal 13, Francisca Sfeir, renunció a la casa televisiva.

La comunicadora aseguró en su Instagram que "la falta de valoración y respeto por el trabajo que uno hace me parece que no se puede pasar por alto".

Esto, debido a una "humillación pública" que acusa la hicieron pasar en la avant premiere de Mi amigo Alexis, así se lo detalló a LUN.

"Me trataron pésimo, me echaron del lugar al que me había invitado la productora Fábula. Justo venía incorporándome de vuelta de mis vacaciones, pero el canal al que pertenezco no me quiso en la gala de la película de Alexis Sánchez. Me hicieron un desaire", detalló.

Sfeir reveló que la hicieron esperar más de una hora y los productores "se pasaban la pelota de unos a otros. Me miraban y nadie decía nada. No recibí ninguna respuesta concreta".

"No es la primera vez que me siento pasada a llevar y desvalorada por el canal. Lo habíamos conversado en otra oportunidad, pero hoy fue una humillación pública", expresó.

Agregando que "por la alfombra roja pasaron actores del canal, animadores, compañeros míos de 'Teletrece AM' y yo no".

"Yo había dejado pasar otras situaciones y pensaba 'filo, son ideas mías', pero hoy sentí en carne propia que no me querían en mi trabajo. No es justo. Trabajo, me esfuerzo, hago un programa de radio, un franjeado de prensa, la gente me quiere mucho. Todos me valoran, menos la empresa donde trabajo", aseveró.

Respuesta de Canal 13

Desde la casa televisiva aseguraron que "Francisca Sfeir no estaba considerada, desde un principio en la transmisión de la alfombra roja. Esto le fue explicado antes del inicio del programa, por lo que fue imposible que desfilara en la carpeta".