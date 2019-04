Fran García-Huidobro sorprendió a sus compañeros de panel al revelar que le hicieron magia negra

Francisca García-Huidobro aprovechó la conducción de su programa, Sigamos de Largo, para confesar que había sufrido magia negra hace algún tiempo.

"A mí me hicieron magia negra. Yo no me di cuenta hasta que un amigo, porque nos pasó a los dos juntos, como yo no pescaba mucho, él fue a ver a alguien que le dijo 'sí, tú estás tomado y esta niña (Fran) también'. Y nosotros sabemos quién lo hizo", reveló la animadora.

Tras su confesión, su compañero Mauricio Jürgensen le preguntó "¿y cómo uno sale de eso", a lo que Fran contó que "hubo un trabajo bastante largo, que yo no viví, por suerte. Lo hizo mi mejor amigo y sabíamos perfectamente quién era. Y a esa persona le pasaron cosas terribles, terribles, mucho más terribles que las que habíamos vivido nosotros".