Fran García-Huidobro sobre baja sintonía de Sigamos de Largo: El nombre del programa nos perjudica

Hace algunos meses, Francisca García-Huidobro aterrizó en Canal 13 para asumir la conducción de Sigamos de Largo junto a Maly Jorquiera y Mauricio Jürgensen, reemplazando así a Sergio Lagos, Marcelo Comparini y Marco Silva.

Sin embargo, este cambio no favoreció al late del 13, ya que bajaron considerablemente su sintonía. Tanto así, que Así somos de La Red y No Culpes a la Noche de TVN lo superan en rating.

En conversación con LUN, la "dama de hierro" se refirió a los resultados de Sigamos de Largo, señalando que "la primera semana fue difícil, la segunda estuvo mejor y esta nos fue increíble. El miércoles tuvimos 5,5 de rating con Tomás González contando que no había auspicios para competir y Karen Bittner, gimnasta y periodista que relata los juegos olímpicos y gimnasia".

En esa línea, agregó que "me habría sentido mucho más mal si hubiéramos partido marcando 5 (puntos de rating) y ahora estuviéramos marcando 2. Estamos construyendo sintonía".

Además, explicó el complicado escenario que enfrenta el programa de conversación, manifestando que "el nombre del programa igual nos perjudica porque es el mismo del anterior y estamos tratando de que la gente nos dé la oportunidad de vernos, es un programa súper entretenido. Con Mauricio y la Mali Jorquera cada vez nos afiatamos más".

Pese a todo, la exanimadora de CHV expresó que está muy feliz con su nueva casa televisiva, sobre todo porque es "desprejuiciada" y "moderna", añadiendo que "creo que la gente todavía no cacha eso. Me he sentido súper apoyada por el canal y súper cómoda y libre de decir lo que pienso, abarcar todos los temas que se pueden".