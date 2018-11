Fran García-Huidobro recibió críticas por no saber hacer un plato de tallarines

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida de CHV, en el que las invitadas fueron María Luisa Godoy, Jenny Cavallo, Mariela Sotomayor y Francisca García-Huidobro.

Fue esta última quien se robó las miradas de este histórico episodio –es el primero en donde sólo participaron mujeres- cuando tuvo que ir al restaurant de un amigo para pedirle ayuda para cocinar un simple plato de tallarines.

Muchos de los televidentes pensaron que tomó la "clase" para aprender a preparar ella misma la masa, pero no, cocinó fideos envasados y sin ningún detalle especial.

Obviamente, la poca destreza culinaria de la conductora de Primer Plano no pasó desapercibida entre los tuiteros, quienes la criticaron por su plato de comida.

@Lafrangh no puedo creer que en tu mesa para un programa de comida tu plato haya sido unos simples tallarines, o sea de verdad ni sin plata yo he cocinado eso, el programa no se trataba de tu plato con historia es #LaDivinaComida @chilevision