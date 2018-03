Fox liberará sus 7 señales premium

Fox liberará durante cuatro días sus siete señales exclusivas sin ningún costo adicional entre el 16 y el 19 de marzo.

Además, las 18 señales de Fox Networks Group estarán disponibles en el streaming de la aplicación oficial. Esto implica: Series y temporadas completas, películas sin cortes comerciales y en idioma original, y eventos deportivos en vivo.

Uno de los estrenos más relevantes en cartelera será el debut de la segunda temporada de "Sitiados", protagonizada por Benjamín Vicuña.

La serie que relata las épicas batallas entre españoles y mapuches inspirada en el sitio de Villarrica se comenzará a emitir el próximo viernes 16 de marzo a las 23:00 horas.

También destaca la emisión de "Alien: Covenant" y las temporadas completas de "Homeland", "The Walking Dead", "Outlander", "The Young Pope", "This is Us" y "Atlanta".

En el catálogo de la app destacan La La Land, Logan, Assasin's Creed, The Baby Boss, Trolls, Hidden Figures, Fences, Avatar y Kung Fu Panda 3. También se emitirán eventos de la Premier Boxing Champions, UFC, WWE y Fórmula 1.