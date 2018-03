Fotos de Nano Calderón enfrentó a Carmen Gloria Arroyo y su padre

En el tercer capítulo de "Vértigo", se vivió un polémico momento entre dos de los invitados, Hernán Calderón y Carmen Gloria Arroyo, quien lo tildó de "machista".

Esto se produjo porque el abogado dijo sentirse un excelente padre presente, asegurando que "nadie sabe que a mis tres hijos siempre los fui a dejar al colegio, todos los días los fui a buscar al colegio, los acompañé en sus estudios, les inculqué valores y siempre estuve presente en sus actividades", afirmó Calderón.

Cuando fue consultado por las polémicas fotos con mujeres semidesnudas que sube Nano, su hijo, el exmarido de Raquel Argandoña lo defendió de manera radical, aseverando que esa sesión de fotos fue "de 'un día en la vida de Hernán'. Él estuvo con unas amigas y subió eso a Internet, pero son de distinta época. Como padre me parece que son fotos fuertes, pero él me dijo: 'A ver, papá. Tengo 20 años, estudio Derecho, no tomo, no me drogo, pero te haces problemas porque soy seguidor de Floyd Mayweather'", comentó

En la misma línea, fue consultado por las imágenes en donde Hernán Jr. sale con armas, justificando a su hijo respondiendo que "él me dijo que el arma estaba inscrita, además pertenece a un club de tiro, donde tuvo que pasar por exámenes psiquiátricos para ingresar. Él a los 20 años ya es un hombre, y tiene espacios de independencia que reclama y argumenta en resguardo de sus actuaciones, que pueden ser no como uno quiere", indicó.

Tras eso, Carmen Gloria Arroyo se enfureció y no guardó silencio, catalogando a su colega como un "machista", ya que no había tenido la misma actitud con su hija Raquel.

"Me parece algo natural que defiendas a tu hijo, pero me tiene impactada tu nivel de machismo, como es tu discurso. Dijiste que te había molestado de sobremanera las fotos insinuantes de Raquel. Ella es una mujer brillante, inteligente, una muy buena abogada y además muy guapa", declaró Arroyo.

"Cuando ella decidió jugar con la sensualidad tú dijiste que era indebido y no tuviste ninguna atenuante a esa apreciación, sin embargo, con tu hijo tú tienes 20 razones para justificarlo. Entiendo que como padre uno justifica, pero no tuviste esa actitud con Kel", continuó.

Eso prendió la pelea entre ambos, por lo que Calderón enfatizó en que "cuando dije que no me pareció lo de mi hija lo hice desde la perspectiva de padre, pero reconozco que la mujer está empoderada y pueden hacer estas cosas. No hay una falta de consecuencia en mi planteamiento", respondió Calderón.

"Creo que eres más duro con tu hija, ya que lo que ella hace es más benevolente, pero tu hijo hizo un acto más reprochable", refutó "La Jueza".

Su colega respondió diciéndole que "los hijos a los 20 años son dueños de sus vidas, yo les puedo dar una opinión, pero eso no significa que sea dueño de sus vidas. Ellos no son objetos, uno los puede guiar pero migran cuando se sienten mayores".

A lo que la panelista de "Muy Buenos Días" le contesó: "Yo tengo un problema personal con todos los machistas, y no me parece que defiendas esas fotos impresentables".