Fotógrafo chileno revela affaire con Diego Latorre: "Estuvimos juntos varias veces"

El escándalo extramatrimonial de Diego Latorre parece no llegar a su fin y sumó un nuevo capítulo. El fotógrafo chileno Andrés Rebolledo aseguró haber tenido un affaire con el comentarista de Fox Sports y salió al paso de los rumores ante la inminente filtración de un video.

"No quiero ni necesito dinero. Quiero ser valiente porque el video en cualquier momento va a salir. Y además quiero decir que me arrepiento", dijo Rebolledo, quien se manifestó arrepentido del encuentro y señaló estar en pareja con un hombre.

Su nombre salió al paso tras las declaraciones de la vedette Natacha Jaitt, quien filtró intercambios de audios eróticos con Latorre.



"Me lo presentó un amigo. Él jugó conmigo, me mintió. Yo no estaba enamorado, pero tampoco sabía que tenía otras relaciones", agregó en conversación con Diario Show de Argentina.



Al ser consultado si es que tuvo relaciones sexuales con el exjugador de Boca Juniors: "Con él estuve unas cuantas veces. Yo no tenía idea quién era, vivo entre Chile y Córdoba y no sabía que era casado".



Por último, indicó que hay más involucrados y catalogó a Latorre como una persona extraña. "Lo del video fue el otro chico que es un hijo de puta. Él (Latorre) es una persona bizarra, llena de traumas. Es un personaje muy inseguro. Me parece que su sexualidad no está definida", concluyó.