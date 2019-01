Foto de hombre paseando con su guagua falsa por la Línea 4 del Metro causó revuelo en redes sociales

Un hombre de unos 50 años estaba sentado en un asiento preferencial de la Línea 4 del Metro de Santiago. En sus brazos cargaba una guagua falsa, por lo que una enfermera decidió sacarle una foto, enviársela a un psiquiatra y el cual, posteriormente, subió a redes sociales.

"Un ciudadano usa asiento preferente para él y su guagua de mentira. ¿No será mucho?", le preguntó el médico a la cuenta @metrodesantiago.

Con el fin de aclarar la situación, una vecina del hombre, Rosa Collinao, indicó que tenía facultades mentales alteradas y que ese comportamiento es producto de algún trauma.

Clemente Sánchez, conductor de Metro, comentó a La Cuarta que "es un adulto mayor que sube todas las tardes a las siete en Vespucio Norte y anda con una guagüita muñeco que parece de verdad, y le gusta llamar la atención, se muestra".

Agregó que al hombre lo ve hace bastante tiempo realizando la misma acción. "Es tranquilo, lo miras y te sonríe. Siempre anda solo con la muñeca a la que le cambia la ropa todos los días y le hace cariño. Se sienta harto rato en Vespucio a esperar el tren y la mece".

Otra de las personas que ha presenciado esta situación es Felipe Negrete, un trabajador bancario. "Lo he visto como cuatro veces porque cuando salgo de la pega, tomo el metro en Santa Ana. Ahí lo he visto en el asiento preferente. Siempre anda solo durmiendo con la muñeca, y me di cuenta que la cuida y al ver la publicación de otra persona se denota su interés por su cuidado porque la guagua sale con otra ropa, no es una maniobra para que le den el asiento", finalizó.

En respuesta al tuit recibido por Metro, estos contestaron con un meme en la misma red social.