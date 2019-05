For the Throne: Ya está aquí el álbum musical inspirado en Game of Thrones

A partir de este viernes 26 de abril, se encuentra disponible For the Throne, el álbum musical inspirado en Game of Thrones, el cual está editado por Sony Music y HBO.

La exclusiva colección, dedicada a todos aquellos que quedarán con un vacío existencial al finalizar la última temporada de la producción, cuenta con 14 producciones interpretadas por varios artistas internacionales destacados de la escena musical actual.

Todos los temas del álbum fueron producidos por el productor nominado al Grammy Ricky Reed, y los creadores del exitoso programa D.B. Weiss y David Benioff.

For The Throne está disponible en once configuraciones diferentes de vinilo: nueve variantes de portada que representan cada casta de las casas, una variante de color con vinilo color fuego y hielo, y una estándar.

Escucha For The Throne aquí.

1. Kingdom Of One – Maren Morris

2. Power Is Power – SZA, The Weeknd, Travis Scott

3. Nightshade – The Lumineers

4. Hollow Crown – Ellie Goulding

5. Baptize Me – X Ambassadors & Jacob Banks

6. Too Many Gods – A$AP Rocky & Joey Bada$$

7. Turn On Me – The National

8. From The Grave – James Arthur

9. Me Traicionaste – Rosalía feat. A.Chal

10. When I Lie (Remix) – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign

11. Love Can Kill – Lennon Stella

12. Wolf At Your Door – Chloe x Halle

13. Devil In Your Eye – Mumford & Sons

14. Pray (High Valyrian) – Matt Bellamy