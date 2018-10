Foo Fighters se dará un receso después de finalizar su gira mundial

Foo Fighters lleva más de un año de gira, por lo que no parece raro lo que Dave Grohl dijo en una entrevista a Billboard que está pensando en un receso, después de que finalice su tour.

Así lo confirmó el mismo vocalista quien señaló que "aquí estamos en el último conjunto de shows en los que hemos estado durante un año y medio y estoy listo para tomarme un descanso, pero estoy listo para hacerlo de nuevo en algún momento".

En la revista norteamericana también expresó que, si bien no hay fecha para un próximo disco, la pausa prolongada, agregando que "cuando empezamos a hacer discos, es casi como si no escuchara la canción tanto como puedo verlos en mi cabeza. Así que no leo música, veo música en formas y patrones, así puedo ver el próximo disco, sé que hay otro, no sé cuándo, pero creo que sé lo que debemos hacer".