Florencia Tevi: "En Chile no están atrasados, lo que falta es más educación científica"

Lucía López abrió el segmento Mujer & Negocios de Agenda de Género con la panelista Josefa Villarroel y sus #josefatips, para luego conversar con las mujeres detrás de "Women in Management", organización que busca potenciar el liderazgo femenino en las empresas.

En #MujeryNegocios de #agendadegenero @JosVillarroel y sus #josefatips nos traen Capital Semilla de Corfo para emprendimientos dinámicos que en 3 años puedan alcanzar ventas de US$1M. Entrega $25 millones. Cierre: Miércoles 23 de mayo. Postulaciones en https://t.co/ZfkNL87vK1 pic.twitter.com/z06TSZDOJ0 — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) May 5, 2018

En Mujer STEM, la doctora en ingeniería química Pilar Gárate nos acompañó para conversar con la doctora en bioquímica Florencia Tevi, profesora asistente del Centro de Genómica y Bioinformática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor.

"Me vine a Chile, me pareció un lugar atractivo porque hay mucho por hacer, hay muchos nichos y espacios", contó Tevi asegurando que "en Chile no están atrasados, lo que falta es más educación científica, más mujeres en ciencias y la institucionalidad de la ciencia".

“El Concurso Escolar ´Chile secuencia a Chile, 1000 genomas´ nace para generar conciencia sobre la importancia de conocer la secuencia genómica de Chile” @florenciatevy Doctora en Bioquímica y Profesora Asistente del Centro de Genómica de la @redmayor en #agendadegenero pic.twitter.com/dEZq9dhabx — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) May 5, 2018

En nuestro segmento Lideresas recibimos a la piloto del campeonato nacional de velocidad Rafaela Burgos y Kristy Valderrama, fundadora de la primera plataforma motorsport femenina del país, minateniaqueser.cl, quienes organizan el primer campeonato de karting femenino.

"La idea es tratar de abrir nuevos espacio a las mujeres en el deporte motor y el karting es la base del automovilismo", relató Valderrama: "Pro Woman Kart es el primer campeonato de karting femenino amateur, con cerca de 10 fechas al año y ya logró reunir 34 pilotos mujeres desde los 14 años, derribando el estereotipo asociado a este deporte".

Por su parte Burgos relató su experiencia como la única mujer compitiendo en las motos de alta cilindrada: "Desde el minuto que empecé me cerraron las puertas, me echaron de un equipo porque llamaba la atención, pero siempre hay gente que te apoya", denunció la deportista.

El sábado 12 de mayo desde las 10:00hrs se realizará una nueva fecha del Pro Woman Kart en el Go Kart de La Reina ubicado en Valenzuela Puelma 9.500 Inscripciones https://t.co/0jU8UhHNbD — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) May 5, 2018

Finalmente, en nuestro panel de Agenda de Género recibimos a Alejandra Fuenzalida de United Way Chile y Olga Pizarro, relatora internacional sobre la mujer en el mercado laboral, para hablar sobre el abuso sexual junto a la psicóloga Constanza del Rosario.