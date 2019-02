Florcita Motuda acusó que la derecha influyó en las pifias contra Jani Dueñas

Muchas reacciones a favor y en contra generó la rutina de Jani Dueñas en Viña, siendo la primera víctima del "Monstruo".

Una de las más llamativas defensas a la humorista la realizó Florcita Motuda, quien se lanzó contra la derecha.

En su cuenta de Twitter, el diputado señaló que "creo que fuiste objeto de la ultraderecha que estaba cordinada con BISBAL y personas convocadas para show armado contra Venezuela".

Además, el político comparó lo vivido por Dueñas con algo que le sucedió a él años atrás. "Tú no habías empezado y ya te pifiaban...mira el video, me sucedió lo mismo cuando actué en Viña después del vals del NO".

Después de su complicado paso por la Quinta Vergara, la comediante se defendió apuntando que "Hubo una vibra muy rápida de que no íbamos a conectar y soporté. No me resultó pero hay que tener temple en el escenario".