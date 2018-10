Finn Jones, protagonista de Iron Fist, reaccionó ante la cancelación de la serie

Para sorpresa de los fanáticos de Marvel, esta semana Netflix anunció que Iron Fist fue cancelada, por lo que Danny Rand y compañía no regresarán para una tercera temporada.

La cancelación de la serie llega poco después del estreno del segundo ciclo, que en general fue mejor valorado que el primero.

En ese línea, el actor tras Danny Rand, Finn Jones, señaló que "cada final es un nuevo comienzo", escribió.

"Tengo un enorme cariño y respeto por todos los involucrados en las dos últimas temporadas de esta serie. Defender la ciudad más grande del mundo entre las personas más talentosas y cálidas ha sido un privilegio y una alegría. (Me siento) bendecido por haber tomado este viaje y agradecido por el apoyo continuo", agregó.

Pese a que las declaraciones Jones parecen indicar un fin para los personajes, no es seguro, dado que aun cuando Iron Fist no tendrá una nueva temporada, la declaración de Netflix señaló a su vez que "mientras que la serie en Netflix ha terminado, The Immortal Iron Fist seguirá vivo", dejando así la puerta abierta para un eventual regreso.