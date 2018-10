Final de "Si Yo Fuera Rico" causó indignación en sus seguidores

Si Yo Fuera Rico, de Mega, tuvo un complejo final, ya que debió aplazar la transmisión del lunes al martes por la conferencia de prensa de Sebastián Piñera, y porque la resolución de las historias de los personajes causaron indignación en los televidentes, quienes se manifestaron en redes sociales.

Muchos de los seguidores de la teleserie calificaron el último capítulo como "el peor de la historia", además de sugerirle a María Eugenia Rencoret -directora de telenovelas chilenas- que "chequee los finales de las teleseries ya que aparte de alargarse demasiado son terrible de fomes".

Si Yo Fuera Rico se convirtió en la teleserie vespertina menos vista de la era de Rencoret con 15.9 puntos promedio, siendo comparada con Pitucas Sin Lucas, que en su término obtuvo 25.4 unidades.

Además, muchos usuarios de las redes sociales se enfurecieron con el canal, ya que, debido a la transmisión del capítulo final de la vespertina -que fue en horario estelar- "Madre" tuvo que ser aplazada de su horario habitual.

Mega me esta cagando desde ayer, me cambia el final de si yo fuera rico para hoy día y más fome el final que lo pudieron dar lo más bien el viernes, y hoy me cagan con la novela madre no hay una sola, hasta que hora pretenden que la voy a estar esperando, 😡😡😡😡