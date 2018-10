Filtran romance de Cristián Sánchez con famosa actriz

Un desconocido episodio en la vida amorosa de Cristián Sánchez se filtró este martes en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, por medio de la comediante "Chiqui" Aguayo.

La artista sorprendió a todos los que veían a esa hora el programa, y a los propios panelistas que se encontraban en el set, tras revelar el amorío que tuvo hace uno años el animador con la actriz Amaya Forch, expareja de Amaro Gómez Pablos.

Pero lejos de espantarse tras el "cahuín" que estaba revelando su compañera de trabajo, Sánchez terminó confirmando que efectivamente tuvo algo con Forch en el pasado.

Consultaso sobre si se trató de un encuentro casual o algo más serio, el conductor del espacio dijo fuerte y claro que anduvieron un tiempo y que no se trató precisamente de un "touch and go".

Tras revelar la relación sentimental de la cual formó parte, todo el panel del espacio se burló de él, y no le quedó otra que aguantar el chaparrón.