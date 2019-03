Filtran nueva canción de Paloma Mami a días de su presentación en Lollapalooza Chile

Este martes se filtró a través de redes sociales la nueva canción de Paloma Mami a sólo días de su lanzamiento oficial.

Este sencillo sucederá a "No te enamores", que fue lanzado en diciembre del año pasado y que en cuestión de minutos alcanzó una desmedida popularidad.

La canción que comenzó a circular por internet tiene un ritmo similar al del reggaetón y dice más o menos así: "Que ya yo no quiero que vuelvas / ahora yo quiero que te pierdas / cuando me veas con otro espero que no te muerdas, que tus problemas resuelvas y que quede claro que te superé".

Los fanáticos de Mami que pudieron escuchar la canción, aseguran que Paloma Castillo usó un estilo muy similar al de Rosalía.

Sin embargo, Lorena Astorga, tía y mánager de la joven arremetió contra todos aquellos que filtraron el tema, señalando: "Que lamentable 'nuestra cultura', no se a qué aludirlo. Falta de educación, sentido común y maldad... Para mí es todo lo anterior, si te llega una canción filtrada SIMPLE NO LA COMPARTES!".

