Filtran grupo de Facebook en el que le hacían bullying a Lady Gaga durante su época universitaria

Lady Gaga se ha referido en múltiples ocasiones al bullying que sufrió desde pequeña y de los diversos traumas que ha tenido que superar a lo largo de su vida y su carrera.

Con su potente voz, estilo único y extravagante, y con su simpatía, Stefani Germanotta logró consagrarse como una de las artistas internacionales más importantes de la actualidad, ganando diversos premios.

Esta semana se hizo viral un grupo de Facebook que fue creado por un grupo de compañeros de Gaga mientras ella estaba en la universidad, llamado "Stefani Germanotta, you will never be famous" (Stefani Germanotta, nunca serás famosa), en el cual le hacían bullying a la intérprete de "Bad Romance".

Los pantallazos del grupo comenzaron ha circular mediante Twitter, e incluso algunos personajes conocidos a nivel mundial, como Xuso Jones, han retuiteado las imágenes para dejar en claro lo equivocados que estaban aquellos "enemigos" de la cantante y actriz.

"Cuando Lady Gaga estaba en la Universidad crearon un grupo de Facebook llamado 'Stefani Germanotta, nunca serás famosa'. Ahora es la primera mujer en la historia que ha ganado un Oscar, Grammy, Globo de Oro y BAFTA, todo en el mismo año", escribió Jones.