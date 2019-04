Filtran fotografía de Shakira con celulitis y sus seguidoras le enviaron crueles comentarios

Todos los famosos, nacionales e internacionales, son víctimas constantes de los paparazzis, ya que son perseguidos por cielo, mar y tierra para conseguir la "mejor foto".

Esta vez fue el turno de Shakira, quien fue paparazzeada por un fotógrafo que luego compartió sus imágenes a través de redes sociales, donde las seguidoras de la colombiana la criticaron duramente por su celulitis.

Y es que en la imagen se ve cómo la intérprete de "Ojos Así" luce un vestido verde aceituna y unas largas botas negras que dejan a la vista sus piernas, justo en la parte en la que tiene piel de naranja.

Algunos de los crueles comentarios que recibió fueron: "¡Qué fuerte, Shakira tiene celulitis! No me lo espraba", "¿Y esas son las mejores cadera y piernas del mundo?... Dios mío" y "Si la Shakira tiene celulitis, qué queda para una. En todo caso no debería, con toda la plata que tiene", entre otros.