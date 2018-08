Filtran el regreso de Gogeta con una nueva transformación

Gogeta, el poderoso personaje producto de la fusión de Gokú y Vegeta, está a punto de regresar a la saga de Dragon Ball con una nueva transformación.

Tras la última actualización del videojuego Dragon Ball Xenoverse 2, aparecieron dos nuevos personajes: Kefla y Super Baby Vegeta.

Sin embargo, según reveló el dataminer Komodoxeno, el Extra Pack adelanta el eventual aterrizaje de otros dos poderosos guerreros al título: Broly y Gogeta en super saiyajin blue.

