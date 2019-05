Figura de cera de Ariana Grande en Madame Tussauds de Londres provocó carcajadas en redes sociales

Ariana Grande es una de las mujeres más poderosas de la industria musical y su éxito ha sido tan grande que la llevó a tener su propia figura de cera en el museo de Madame Tussauds en Londres.

A través de Twitter comenzaron a circular algunas fotos sobre la figura, la cual tiene detalles exactos sobre la cantante como sus tatuajes y su ropa. Sin embargo, los fanáticos de la estadounidense tuvieron diversas reacciones, en su mayoría negativa, ya que aseguraron que esto es una burla, pues no se parecen en nada.

You chose Classic Ari!



Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC