Festival de Las Condes inició con la presentación de los mexicanos Jesse & Joy

En la primera noche del Festival de Las Condes, realizado en el Parque Padre Hurtado, comenzó con la música pop latina de Jesse & Joy, quienes hicieron cantar al público con sus éxitos más reconocidos.

El dúo mexicano comenzó el show interpretando temas como "Qué pena me da", "Chocolate", "Llorar", "Con quién se queda el perro", "Mi tesoro", "Te esperé", "Me quiero enamorar" y "Me soltaste".

Durante el espectáculo, los hermanos fueron reconocidos por las más de 20 mil personas asistentes con el premio, "La Estrella" de Las Condes .

En segundo lugar, el espectáculo contaba con una votación online para la gente que siguiera el evento desde sus casas, quienes son los encargados de decidir cuál es el artista más popular, ganando el galardón con un 37,5% de apoyo.

"Chile, los amamos y volvemos muy pronto. Gracias por este cariño", expresó Joy en agradecimiento luego de ser premiados por el público.

Luego de los galardones recibidos por los artistas, finalizaron cantando "Corre", "3 A.M", "Dueles", "La de la mala suerte" y "Ecos de amor".