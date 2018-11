Festival Campo Abierto confirma cuarta edición

El festival al aire libre, Campo Abierto, confirmó su cuarta edición el día sábado 19 de enero en el Parque Araucano, en Las Condes. En este se mezclará la música en vivo, la gastronomía y espacios para niños.

Uno de los primeros artistas confirmados fue Kimbra, cantante neozelandesa que por primera vez traerá su show a Chile. Ya tiene tres álbumes, y entre sus canciones más conocidas se encuentra "Miracle", "Human", "Top of the World" y "Version of Me".

Con su nueva producción "Disco III", la chilena Kinética, proyecto encabezado por Emiliana Abril, también se sumó al evento.

Desde el 28 de noviembre al mediodía, se ofrecerán las primeras mil entradas serán gratuitas, y el medio para adquirirlas es inscribiéndose en Punto Ticket.

El boleto es uno por persona, intransferible y sólo servirá para ingresar hasta las dos de la tarde. Los niños menores de 10 años no deben pagar ni ser inscritos.

Los precios para los demás tickets son $10.000 con acceso hasta las dos de la tarde y, $20.000 con acceso libre de horarios. Pagando con CMR Visa y Débito Banco Falabella, puedes obtener un 30%.