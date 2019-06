Festival Antena ya tiene su programación de artistas por jornada

Durante este domingo, la productora Redeyes dio a conocer la programación del próximo Festival Antena, el evento musical que presentará a varios grandes exponentes de la música indie y que se desarrollará en el Teatro Coliseo.



En rigor, el 29 de junio la instancia será encabezada por The Jesus and Mary Chain, la banda escocesa de rock alternativo que llega a nuestro país a repasar su exitosa carrera. Junto a ella, estarán los nacionales de Adelaida, Planeta No, Protistas y Leo Saavedra.



Por su parte, el sábado 30 será el turno de Él Mato a un Policía Motorizado, agrupación argentina, que irá acompañada por Perras on the Beach, Marineros, Francisco Victoria y El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco.



Festival Antena se realizará los días 29 y 30 de junio en el Teatro Coliseo y las entradas estarán a la venta desde el 3 del mismo mes a partir de las 15:00 horas, a través del sistema PuntoTicket y en boleterías del Teatro Coliseo.