"FestiGame Coca-Cola Zero 2017" sigue preparándose a lo grande

Una experiencia inolvidable pretende para el próximo 4, 5 y 6 de agosto "FestiGame Coca-Cola Zero 2017", donde los videojuegos, el cosplay, el baile y la música se lucirán en el Espacio Riesco.

Los invitados confirmados para esta versión están encabezados por Jessica Ángeles, actriz de doblaje que da vida a la Princesa Zelda en The Legend of Zelda Breath of The Wild, y muy pronto se anunciarán nuevos invitados internacionales.

Entradas ya a la venta a través del sistema Ticket Pro, donde la segunda preventa se encuentra disponible a precios más económicos.