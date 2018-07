Fernando Villegas sobre denuncias: "El reportaje es tan charcha que no vale la pena comentarlo"

A raíz del destape de comportamiento lascivo y de acoso sexual hacia algunas trabajadoras, el comentarista Fernando Villegas dio su parecer con respecto al reportaje de The Clinic.



Sobre el artículo en el que se revelan estas conductas, el analista de contingencia comentó a Las Últimas Noticias que "el reportaje es tan charcha, tan malo y tan poco sustantivo periodísticamente, basado en rumores de 20 años atrás que no vale la pena comentarlo. Hay que dejar que los rumores caigan por su propia falta de peso".



Recordemos que el trabajo hecho por The Clinic da cuenta de varios testimonios de supuestas víctimas de Villegas, quienes señalan que era difícil trabajar con él por su comportamiento.