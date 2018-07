Fernando Villegas: "Lo que yo hacía era lo que hacen millones de chilenos"

El comentarista de televisión, Fernando Villegas, volvió a defenderse del artículo publicado con The Clinic en donde se relatan casos de acoso sexual y comportamiento lascivo de su parte con otras personas, indicando que hay una suerte de persecución de parte de dicho medio en su contra.



Fue en Chilevisión que el analista lanzó sus dardos, manifestando de entrada que "si el día de mañana resulta que un piropo es un pecado mortal, estamos sonados".



"Lo que yo hacía era lo que hacen millones de chilenos, que es echar la talla y de repente piropear a una niña. Eso fue lo que les dijeron (a The Clinic) y como a ellos no les interesa la verdad, sino que crucificar y vender cinco ejemplares más y evacuar el fastidio que siempre me ha tenido esa gente, siguieron adelante sabiendo que no ha habido nada más que eso", lanzó.



Villegas de paso volvió a calificar de "insignificante" el reportaje del medio de comunicación y aprovechó de señalar que "tú puedes adjetivar como quieras una mirada, puedes subirte al bus del feminismo y sentirte que eres heroína y mártir del movimiento feminista, pero no es nada más que eso".