Fernanda Hansen sobre supuesta relación de Kenita y Camiroaga: ¿Qué tendría que decir al respecto?

Fernanda Hansen fue una de las parejas más recordadas de Felipe Camiroaga, es por esto que en el último capítulo emitido de Primer Plano, entrevistaron a la periodista para saber qué opinaba de Kenita Larraín.

María Eugenia asistió al estelar para conversar acerca de su biografía no autorizada, escrito por Sergio Marabolí, donde se habla de los diversos romances de la "Rubia de los ojos celestes", entre ellos el "Halcón".

Es por esto que periodistas del estelar decidieron ir a hablar con Hansen para saber su opinión sobre este secreto que supuestamente Marabolí reveló.

Frente a esto, su única respuesta fue: "¿Y qué tengo yo que decir al respecto eso? Cada quien es responsable de sus palabras y dueña de su silencio. Yo soy dueña de mis silencios. Y lo he mantenido así siempre. Y no va a cambiar por más que pasen los años… Yo no hago biografías no autorizadas ni autorizadas. Mi vida es para mí", dijo.