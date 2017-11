Fernanda Figueroa se sometió a una otoplastia para mejorar su autoestima

Fernanda Figueroa, ex Doble Tentación, se operó las orejas y reveló que era algo que tenía pendiente desde chica, cuando sufrió de bullying en el colegio.



La hija del Fantasma se sometió a una otoplastía, cirugía para arreglar el ángulo entre la oreja y el cráneo que suele ser más grande de lo normal.



"Desde que era una niña, mis compañeros me molestaban por mis orejas. Es un trauma que siempre he tenido. Lo hice por mi autoestima, creo que me voy a sentir mejor", dijo en conversación con LUN.



Además, agregó que "cuando era pequeña me decían 'Dumbo'. Ahora, 'Joche' me decía Avatar, pero de cariño.







