Fernanda Figueroa reveló el difícil momento en que presentó a Joche con su padre

Fernanda Figueroa y José Luis Bibbó son pareja hace más de tres años, sin embargo, la chilena esperó recién hasta el año pasado para presentar a Joche con su padre.



Los exchicos realitys viajaron a México para pasar unos días en familia junto a Marco Antonio Figueroa, más conocido como el "Fantasma".



En conversación con Glamorama la modelo reveló que "cuando Joche llegó, nos sentamos en la mesa, a mi papá al principio le costaba mirarlo a la cara. Como que hablaba pero no lo miraba".



Previo al viaje, "no sabía cómo decirle a mi papá. Porque mi papá no es que obvie a Joche, ni que le caiga mal Joche, pero es muy celoso con nosotras, las mujeres".



No obstante, la chilena aseguró que con el correr de los días forjaron una buena relación. "Mi papá se empezó a llevar bien, hasta le regaló mezcales. Ya está aprobado".