El característico afro de Marouane Fellaini es historia y su cabellera lucirá diferente este sábado ante el Watford.

El futbolista belga y volante del Manchester United compartió una imagen de su nueva apariencia, donde su frondoso cabello dará paso a rulos más sutiles.

Hairdresser here we go pic.twitter.com/qug0Dg1r6I